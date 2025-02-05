Nijerya’da okul yangını: 17 ölü, 12 yaralı

Nijerya’nın Zamfara eyaletindeki bir okulda çıkan yangından ilk belirlemelere göre 17 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı.

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yer alan Kauran Namoda kasabasındaki bir okulda yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 17 öğrenci hayatını kaybetti, 12 öğrenci de yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden öğrencilerin yaşlarının 7 ila 17 arasında değiştiğini belirtti.

Polis, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Görgü tanıkları, yangının bir evde başladığını ve okula sıçradığını belirtti.