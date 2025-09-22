Nijerya’da silahlı saldırı: 3 öldü, 7 polis kaçırıldı

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 7 polisin kaçırıldığı bildirildi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Agu bölgesinde polise yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hundeyin, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de kaçırıldığı kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Hundeyin, saldırıya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkede fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.