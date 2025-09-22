Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nijerya’da silahlı saldırı: 3 polis öldü, 7 polis kaçırıldı

Nijerya’nın Benue eyaletinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 7 polis kaçırıldı. Polis yetkilileri, saldırıya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Dünya
  • 22.09.2025 05:39
  • Giriş: 22.09.2025 05:39
  • Güncelleme: 22.09.2025 08:55
Kaynak: AA
Nijerya’da silahlı saldırı: 3 polis öldü, 7 polis kaçırıldı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği, 7 polisin kaçırıldığı bildirildi.

Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Benjamin Hundeyin, yaptığı yazılı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Benue eyaletine bağlı Agu bölgesinde polise yönelik saldırı düzenlendiğini belirtti.

Hundeyin, saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 7 polisin de kaçırıldığı kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Hundeyin, saldırıya ilişkin 6 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ülkede fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

BirGün'e Abone Ol