Nijerya’da sporcuları taşıyan otobüs kaza yaptı: 22 ölü

Nijerya’da kuzeyinde, ülkenin ulusal spor festivalinden dönen sporcuları taşıyan bir otobüsün kaza yapması sonucu 22 kişi öldü,

Kano Valisi Abba Kabir Yusuf, ülkenin kuzeyinde meydana gelen kazayla ilgili, "Bu elim kazanın haberini büyük bir üzüntüyle aldım. 22 masum vatandaşımızı kaybettik, çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi iletiyorum" dedi.

Nijerya Ulusal Spor Komisyonu ise yaptığı açıklamada, kazanın ardından ‘büyük bir üzüntü içinde’ olduklarını bildirdi.

Ülkedeki birçok spor kulübü ve federasyon, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajları yayımladı.