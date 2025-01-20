Nijerya’daki tanker faciasında can kaybı 86’ya yükseldi

Nijerya’da akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 86’ya yükseldi.

Nijerya’nın batısındaki Niger eyaletindeki Dikko-Maje yolunda yaşanan tanker faciasında bilanço artıyor. Cumartesi günü devrilen akaryakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 86’ya yükseldi. Nijer Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Genel Müdürü Abdullahi Baba-Ara yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden 80 kişinin toplu mezara defnedildiğini, diğer cenazelerin ise yakınları tarafından teslim alındığını söyledi.

Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC) Nijer Eyalet Komutanı Kumar Tsukwam olayın ardından yaptığı açıklamada, ölenlerin büyük bir kısmının tankerin devrilmesinin ardından dökülen benzini toplamak için kaza noktasına gelen yoksul yerel halk olduğunu ifade etmişti. Olayda 55 kişi ise yaralanmıştı.

Ekim 2024’de Jigawa eyaletinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu tankerdeki yakıtı toplamak için olay yerine gelen en az 170 kişi hayatını kaybetmişti.