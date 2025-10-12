Nijeryalı akademisyenler, yetersiz eğitim bütçesi ve düşük maaşlar nedeniyle grev kararı aldı

Nijerya'da akademisyenler, eğitim bütçesinin yetersiz ve maaşların düşük olmasını gerekçe göstererek, 2 haftalık grev başlatacaklarını açıkladı.

Üniversiteler Akademik Personel Sendikası'ndan (ASUU) Chris Piwuna, aldıkları grev kararına ilişkin başkent Abuja'da basın toplantısı düzenledi.

Piwuna, uzun süredir gündemde olan maaş artışı, akademik ödenekler ve 2022'deki grev sürecinde kesilen maaşların yeniden ödenmesi gibi konularda hükümetle yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedilmediğini belirtti.

Hükümetin taleplerine yanıt vermemesi nedeniyle 13 Ekim'den itibaren ülke çapında 2 haftalık "uyarı grevi" başlatacaklarını kaydeden Piwuna, bu sürede tüm şubelerde hizmetleri durduracaklarını bildirdi.

Piwuna, sendikanın hükümetin bazı çabalarını takdir ettiğini ancak bu çabaların "somut çözüme dönüşmediğini" ifade etti.

ASUU, son yıllarda hükümetle maaş düzenlemeleri, akademik ödenekler ve üniversite özerkliği konularında sık sık anlaşmazlık yaşamış, bu nedenle ülke genelinde birçok kez grev kararı almıştı.

2022 yılında gerçekleştirilen 8 aylık grev döneminde, hükümetin "çalışılmayan dönemin maaşının ödenmeyeceği" yönündeki kararı tartışmalara yol açmıştı.