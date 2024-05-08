Nikah töreninde duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir Karşıyaka'da, bir nikah memurunun resmi nikah töreni sırasında dua okunmasına izin vermemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişi görevlendirdi. Nikah memuru hakkında ise soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, "Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır" dedi.

İçişleri Bakanlığı, İzmir'de resmi nikah töreninde dua edilmesine izin verilmemesi tartışmalarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Karşıyaka Belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili nikah memuru hakkında "Halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

BAŞKAN ÜNSAL: ARKADAŞIMIZ KURALLARA UYGUN DAVRANMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Behiye Yıldız Ünsal, İzmir'de nikah öncesinde dua okunmasına izin verilmemesine ilişkin, "Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır" dedi.

Karşıyaka Belediyesi mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumunda konuşan Ünsal, şunları söyledi:

"Bizde Medeni Kanuna göre nikah kıyılıyor. Müftülüklerde de imam nikahı kıyılıyor. Burada mesele izinsiz söz alınması. Buradan izinsiz söz alsanız sizi uyarmamız gerekiyor. Keşke bu duayla ilgili önceden bilgi verilseydi. Bir iletişim kazası olarak değerlendiriyorum. Burada herkes Müslüman, kalkıp duaya bağlanmamalı. Müslümanlık dua etmekle olmuyor. Konu yargıya taşındı. Biz de takipçisi olacağız. Bu konunun daha fazla konuşulmasına gerek yok. Arkadaşımız kurallara uygun davranmaya çalışmıştır. Başka bir dine mensup insanlar da olsaydı yine mikrofonu alacağını tahmin ediyorum."