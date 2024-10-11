Nikahına bir hafta kala uyuşturucuyla yakalanan damat adayı tutuklandı

Samsun’da nikahına bir hafta kala aracında uyuşturucuyla yakalanan damat adayı çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu ticareti ’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden M.B.(27), kiraladığı otomobil ile memleketi Ordu’ya giderken aracı Samsun girişinde polis tarafından durduruldu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B.’nin aracında yaptığı aramada 70 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., "Uyuşturucu madde ticareti " suçundan akşam saatlerinde tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi. M.B." Uyuşturucu kullanıyorum. Ancak kimseye uyuşturucu satmadım. Haftaya İstanbul’da nikahım vardı. 3 Kasım’da da salonu kiralayıp davetiyeyi bastırıp düğün yapıp evlenecektim. Uyuşturucuyu köyüme götürüp toprağa gömüp, köye gittikçe içecektim" dedi.