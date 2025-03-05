Nike mağazalarında grev kararı: İnsan onuruna yaraşır bir yaşam!

BirGün/ANKARA

Koop-İş Sendikası, Nike Retail TK Perakende Ticaret Ltd. Şti. ile yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev kararı aldığını duyurdu. Sendika, işverenin teklifinin ekonomik koşullar ve çalışanların beklentileri karşısında yetersiz kaldığını belirterek, 21 Mart 2025 saat 10.00 itibarıyla tüm işyerlerinde greve çıkacağını ilan etti.

Sendikadan yapılan açıklamada, müzakerelerde özellikle disiplin kurulu, yemek yardımı, ikramiye, iş güvencesi ve kıdem teşvik primi gibi kritik konularda işverenin yaklaşımının çalışanların haklarını yeterince gözetmediği vurgulandı. Koop-İş, yapılan son teklifin kapsamlı bir değerlendirme sonucunda yetersiz bulunduğunu ve işverenin, sendikanın temel taleplerinden uzak durduğunu belirtti.

"SEKTÖRÜN GERİSİNDE KALAN BİR TEKLİF"

Sendika, Nike Retail TK’nın sunduğu teklifin sektör ortalamalarının altında kaldığını ve çalışanların yaşam koşullarını iyileştirmekten uzak olduğunu ifade etti. Koop-İş, üyelerinin haklarını koruma sorumluluğuyla hareket ettiğini ve müzakerelerde sosyal diyalog ilkesine bağlı kaldıklarını vurguladı.

Öte yandan, alınan grev kararının küresel işçi örgütü UNI Global Union ile paylaşıldığı belirtildi. Koop-İş, işverenin çalışanların haklarını gözeten bir tutum benimsemesi halinde müzakerelere açık olduklarını da ifade etti.

Sendika, toplu sözleşme sürecinin adil bir uzlaşı ile sonuçlanabilmesi için işverenin daha makul bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, işçilerin "insan onuruna yaraşır bir yaşam" sürdürebilmesi için verilen bu mücadelenin çalışma barışı ve adalet açısından kritik olduğu vurgulandı.

21 Mart itibarıyla tüm Nike mağazalarında uygulanacak grevin, talepler karşılanana kadar kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.