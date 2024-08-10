Nike'tan dikkat çeken Türkiye kararı: Online alışverişlere kapadı

Spor malzemeleri üreticisi Nike, Türkiye’de yurt dışından gelen ürünler için vergi kararının ardından sipariş alımını durdurdu.

Nike'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye'deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye'den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız."