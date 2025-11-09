Nikola Jokic bildiğiniz gibi: Triple double yaptı, galibiyeti getirdi

NBA’de gecenin yıldızı yine Nikola Jokic’ti. Denver Nuggets’ın Sırp süper yıldızı, Indiana Pacers karşısında “triple-double” yaparak takımını 117-100’lük galibiyete taşıdı.

Ball Arena’da oynanan mücadelede Jokic, 32 sayı, 14 ribaunt ve 14 asistle parkede adeta şov yaptı. Bu performansla birlikte Jokic, sezonun ilk 9 maçında tam 6. kez triple-double yaparak NBA tarihindeki özel istatistiklere bir yenisini ekledi. Nuggets, bu galibiyetle üst üste 4. kez kazanırken toplamda 7. galibiyetine ulaştı.

Denver’da Tim Hardaway Jr 17, Peyton Watson 16 sayıyla skora katkı verdi. Üst üste 3 maçtır kaybeden Pacers’ta ise Aaron Nesmith’in 25 ve Andrew Nembhard’ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

HAWKS’TAN LAKERS’A 'DUR' FRENİ

Atlanta Hawks, son haftaların formda takımı Los Angeles Lakers’ın 5 maçlık galibiyet serisine noktayı koydu. State Farm Arena’da oynanan mücadelede Hawks, rakibini 122-102’yle geçerek nefes aldı.

Doğu Konferansı’nda 5. galibiyetini alan Hawks’ta genç oyuncular parladı. Mouhamed Gueye 21, çaylak Zaccharie Risacher ise 19 sayı üreterek alkış topladı. Lakers cephesinde Luka Doncic’in 22 sayı, 11 asistlik performansı ve Jarred Vanderbilt’in 12 sayı, 18 ribauntluk katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

Milli basketbolcu Adem Bona’nın da forma giydiği Philadelphia 76ers, taraftarı önünde Toronto Raptors’ı 130-120 mağlup etti.

Xfinity Mobile Arena’da oynanan mücadelede Tyrese Maxey 31, Joel Embiid ise 29 sayıyla galibiyetin mimarları oldu.

Takımın bir diğer yıldızı Trendon Watford, 20 sayı, 17 ribaunt ve 10 asistle “triple-double” yaparak gecenin bir diğer öne çıkan ismi oldu.

Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika sahada kaldı, 2 ribaunt ve 1 blokla oynadı. Bu sonuçla 76ers, 6. galibiyetini alarak Doğu Konferansı’nda 3. sıradaki yerini korudu.