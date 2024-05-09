Nikola Jokic, NBA'de üçüncü kez en değerli oyuncu seçildi

NBA ekiplerinden Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu seçildi. Jokic, kariyerinde üçüncü kez normal sezonun en iyi oyuncusu ödülüne layık görülmüş oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'in internet sitesindeki açıklamaya göre Sırp pivot Jokic, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) ve Luka Doncic'i (Dallas Mavericks) geçerek 2023-24 sezonunda ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 6 kez all-star seçilen 29 yaşındaki Jokic, 2020-2021 ve 2021-2022'nin ardından normal sezon MVP'si ödülünü üçüncü defa aldı.

Jokic, NBA tarihinde üç ve daha fazla MVP ödülü kazanan 9. oyuncu oldu. Daha önce Kerim Abdülcabbar 6, Michael Jordan ve Bill Russell 5'er, Wilt Chamberlain ve LeBron James 4'er, Larry Bird, Magic Johnson ve Moses Malone 3'er kez ödülü kazandı.

Nuggets'ın 57 galibiyet, 25 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda ikinci sıradan play-off'lara gitmesinde başrol oynayan Jokic, 26,4 sayı, 12,4 ribaunt ve 9 asist ortalamaları yakaladı. All-star pivot ayrıca bu sezon 68 kez "double-double" ve 25 defa "triple-double" yaptı.