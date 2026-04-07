Nikola Jokic triple-double yaptı, Nuggets kazandı

NBA’de Denver Nuggets, sahasında Portland Trail Blazers’ı 137-132 mağlup etti. Ball Arena’da oynanan karşılaşmada Nikola Jokic, 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yaparak galibiyette başrolü üstlendi.

Sezonun 51. galibiyetini elde eden Denver’da Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla skora katkı verdi.

DENI AVDIJA'DAN 26 SAYI

Portland cephesinde ise Donovan Clingan 18 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken, Toumani Camara’nın 30 ve Deni Avdija’nın 26 sayılık performansı mağlubiyeti engelleyemedi.

Gecenin bir diğer maçında New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks’ı 108-105 yendi. State Farm Arena’daki mücadelede Jalen Brunson 30 sayı ve 13 asistle öne çıkarken, Karl-Anthony Towns 21 sayı ve 12 ribauntla “double-double” yaptı.

Atlanta’da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla mücadele etti. Ancak bu performanslar, Hawks’ın mağlubiyetine engel olamadı.