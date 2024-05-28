Niksar’da taş ocağı için doğa yok ediliyor

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Hüseyin Gazi köyünde yol yapımı için dolgu malzemesi kullanmak üzere açılan taş ocağı köylülerin tepkisine yol açtı. Köylüler, yola karşı olmadıklarını ancak tarım alanlarının ve tarihi değerlerin zarar görmemesi için siyasilerin bölgeye gelip durumu gözleriyle görmelerini talep ediyorlar.

Haber Merkezi

Tokat’ın Niksar ilçesinin Hüseyin Gazi köyünde yol yapımı için dolgu malzemesi kullanmak üzere açılan taş ocağı köylülerin tepkisine yol açtı.

Çam ağaçlarıyla kaplı dağın oyularak doğaya, tarım alanlarına ve bir adım ötede de tarihe tehdit oluşturduğunu söyleyen köylüler, siyasilerin bölgeye gelip durumu gözleriyle görmelerini talep ediyorlar.

Köy halkından Hasbi Şahin, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Taş ocağı için bir orman yok ediliyor” diyerek, yola karşı olmadıklarını ancak dolgu malzemelerinin farklı bölgelerden de sağlanabileceğini belirterek, karşı çıktıkları şeyin doğanın katledilmesi olduğunu söyledi.

SİYASİLERE ÇAĞRI

Taş ocağının yuttuğu alanlarda, taşların ve kayaların üzerinde oluşmuş bir çam ormanı bulunuyor. Bunların yok edildiğinde yerlerine yeni ağaçlar yetiştirilmesi neredeyse olanaksız ve doğanın yüzlerce yıllık sabrını gerektiriyor.

Hüseyin Gazi köylüleri, doğanın katledilmemesi, tarım alanlarının ve tarihi değerlerin zarar görmemesi için siyasilerin bölgeye gelip durumu gözleriyle görmelerini talep ediyorlar.