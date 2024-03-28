Niksar’da tek katlı evde yangın

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Ustahasan köyünde meydana gelen olayda Cemal Yılmaz’a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine köye sevk edilen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Alevlerin tamamen kapladığı yangında ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında evde kimsenin olmaması ve alevlerin diğer evlere sıçramaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.



