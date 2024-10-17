Nilüfer Apartmanı davası: Valiliğin kararı iptal edildi, 9 kamu görevlisine soruşturma izni verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda 56 kişi yaşamını yitirdi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nilüfer Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili eski belediye başkanı ve 8 kamu görevlisi için İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

Bakanlık, 15 Nisan 2024 tarihinde ihmali ve sorumluluğu bulunan kişiler hakkında işlem yapılmasına karar verdi.

Hatay Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ imzalı kararla, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemişti. Soruşturma izni verilmemesi kararına karşı Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Nilüfer Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin yakınları, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz ederek kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmesini talep etmişti.

"SORUŞTURMA YAPILMASINI GEREKTİRECEK NİTELİK VE YETERLİKTE OLDUĞU ANLAŞILMIŞTIR"

İtirazları değerlendiren Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, 9 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

Oy birliğiyle verilen kararda, "Ön inceleme raporu ve eki belgelerin incelenmesinden; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucu Odabaşı Mahallesi 2418 Caddesi No:13 Antakya/Hatay adresindeki yapının yıkıldığı, ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği, olay ile ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan ön bilirkişi raporunda hakkında soruşturma izni talep edilen belediye görevlilerinin sorumluluğunun bulunduğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, bu duruma göre ilgililere isnat edilen fiilin, Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlık soruşturması yapılmasını gerektirecek nitelik ve yeterlikte olduğu anlaşılmıştır" ifadesine yer verildi.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 9 KİŞİYE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Soruşturma izni verilen isimler şöyle:

"Odabaşı Beldesi Eski Belediye Başkanı Hasan Tümer, Odabaşı Beldesi Eski Başkan Vekili Atıf Yeşil, Odabaşı Belde Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdürü Nursel Aydın, Odabaşı Belde Belediyesi Eski Fen İşleri Müdürü Kemal Kadıoğlu, Antakya Belediyesi Eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Nuriye Elçin Eryetli, İnşaat Teknikeri Arif Murat Elçi, İnşaat Mühendisi Mehmet Bük, Sağlık Memuru Ekrem Karabacak ve Makine Mühendisi İbrahim Burak Keser."

Nilüfer Apartmanı'nda yaşamını yitirenlerin avukatlarından Naim Eminoğlu, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Nilüfer Apartmanı'na ilişkin savcılığın kamu görevlilerine ilişkin soruşturma izni talebine Hatay Valiliği hukuka aykırı bir şekilde soruşturma izni vermemişti. Buna karşı yaptığımız itiraz yerinde görüldü. Bundan sonra süreç şu şekilde işleyecek; kamu görevlileri hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma işlemlerine kaldığı yerden devam edilecek ve haklarında bir iddianame hazırlanacak. Bu iddianamenin verilen bu karardan sonra bir an evvel hazırlanması ve kamu görevlileri hakkında yargılamanın başlaması gerekiyor. Nilüfer Apartmanı davasında tüm sorumlular yargılanana ve ceza alana kadar depremzede ailelerle birlikte adalet mücadelesi vermeye devam edeceğiz."