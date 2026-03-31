Bursa’nın en çok merak edilen ilçeleri arasında yer alan Nilüfer’de yerel yönetim yapısı, seçim sonuçları ve belediye başkanının siyasi kimliği sık sık araştırılıyor. Özellikle “Nilüfer Belediye Başkanı kim”, “Nilüfer hangi partide”, “Nilüfer Belediye Başkanı hangi partiden”, “Nilüfer seçim sonuçları” ve “Nilüfer Belediye Meclisi dağılımı” gibi aramalar son dönemde daha da öne çıkmış durumda. İlçedeki son tabloya bakıldığında, Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini Şadi Özdemir yürütüyor ve belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi’nde bulunuyor.

Nilüfer’de seçim sonuçları, meclis dağılımı ve belediye başkanının geçmişi birlikte değerlendirildiğinde, ilçedeki siyasi yapının daha net anlaşılması mümkün oluyor. Şadi Özdemir’in iş dünyası, bilişim sektörü, sivil toplum ve siyaset alanındaki geçmişi, Nilüfer Belediye Başkanı kim sorusuna verilen yanıtı yalnızca isimle sınırlı bırakmıyor; aynı zamanda kapsamlı bir siyasi ve mesleki profile de işaret ediyor.

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’dir. 1961 yılında Artvin’de doğan Şadi Özdemir, ilkokul, ortaokul ve liseyi Bursa’da okudu. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İş yaşamına özel bir şirkette başlayan Özdemir, 1986 yılından itibaren bilişim sektöründe kendi işini kurarak kariyerini sürdürdü.

Nilüfer Belediye Başkanı kim sorusunun yanıtı araştırılırken, Şadi Özdemir’in özellikle bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmaları öne çıkıyor. NCR, DEC, Compaq, HP ve Microsoft gibi dünya teknoloji şirketleriyle çok sayıda proje gerçekleştiren Özdemir, sektörde birçok ilk uygulamaya öncülük etti. Kamuda ilk e-tahsilât, ilk hizmet masaları, ilk iletişim noktaları, ilk e-belge, ilk sesli yanıt sistemi IVR ve ilk wap uygulamaları gibi projelerde yer aldı.

NİLÜFER HANGİ PARTİDE?

Nilüfer Belediyesi, verilen seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetimindedir. Dolayısıyla “Nilüfer hangi partide” sorusunun güncel yanıtı CHP olarak öne çıkmaktadır.

Paylaşılan sonuçlara göre Şadi Özdemir, CHP adayı olarak seçimde yüzde 59,66 oy aldı ve 181.033 oyla ilk sırada yer aldı. Bu sonuç, Nilüfer’de belediye başkanlığının CHP’ye geçtiğini değil, CHP’de kaldığını gösteren güçlü bir tablo ortaya koymaktadır.

NİLÜFER SEÇİM SONUÇLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Nilüfer’de paylaşılan seçim sonuçlarına göre adayların oy oranları ve oy sayıları şu şekilde sıralandı:

Aday Parti Oy Oranı Şadi Özdemir CHP %59,66 Celil Çolak AKP %27,67 Işıl Esgin Zafer Partisi %4,37 Zeynep Candan Albayrak Yeniden Refah %3,14 Özgür Şimşek İYİ Parti %1,89 Mazlum Taş DEM Parti %0,86

ŞADİ ÖZDEMİR’İN KARİYERİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Bilişim ve teknoloji alanındaki çalışmaları

Şadi Özdemir, bilişim sektöründe yürüttüğü projelerle dikkat çeken bir isimdir. Akıllı kentler alanında birçok başarılı projeye imza atan Özdemir, TÜBİTAK, TTGV ve KOSGEB destekleriyle birçok proje yürüttü. Kamuda dijital dönüşümün öncü uygulamaları arasında sayılan pek çok çalışmada yer aldı.

Aldığı ödüller

Şadi Özdemir, bilişim sektöründeki başarılı projeleriyle ulusal ve uluslararası çapta çok sayıda ödül aldı. TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri’nde “Yeniliğin Ticarileşmesi Ödülü”, BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu Yenileşim Ödülleri’nde “Bilgi, İşbirliği ve Kaynakların Yönetimi Ödülü”, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar Ödülleri’nde “En Fazla AR-GE Çalışması Yapan KOBİ Ödülü”, Euro Cloud Ödülleri’nde “Kamu Kategorisi Avrupa Bulut Ödülü”, TOBB ve TEPAV tarafından düzenlenen Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen Şirketleri Ödülleri’nde “En Hızlı Büyüme Ödülü”, BİSİAD Bilişim Ödülleri’nde “En İyi E-Devlet Projesi Ödülü” ve ULUTEK Ar-Ge Ödülleri’nde “En Fazla Ar-Ge Yapan Firma Ödülü” bunlardan bazılarıdır.

Siyasi ve sivil toplum geçmişi

Şadi Özdemir’in siyasi yaşamı 1986 yılında SHP ile başladı. Daha sonra SHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği, SHP İl Başkanlığı ve CHP İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca çok sayıda sosyal, siyasal ve meslek örgütünde aktif rol aldı.

BİYESAM kurucu yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı, BİSİAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı, BTSO Meclis ve komite üyeliği, ARSİYAD Danışma Kurulu üyeliği gibi görevler üstlenen Özdemir; KARADENİZSİAD kurucu üyeleri arasında da yer aldı. Bunun yanında İFMED Mezunları Derneği, YIL-DER, İHD, Artvin Vakfı, ARDER, Anaçlı Köyü Kültür Sanat ve Çevre Derneği, DOĞADER ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyelikleri de bulunuyor.

NİLÜFER BELEDİYE MECLİSİ’NDE PARTİLERE GÖRE DAĞILIM NASIL?

Nilüfer Belediye Meclisi için paylaşılan tabloda partilere göre toplam üye sayıları şu şekilde yer alıyor:

Parti Toplam Üye Sayısı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 34 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 9 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2 Toplam 45

Bu meclis dağılımı da Nilüfer hangi partide sorusuna ek bir yanıt veriyor. Belediye başkanlığında olduğu gibi meclis yapısında da CHP’nin belirgin bir ağırlığı bulunuyor.

Nilüfer Belediye Başkanı kim ve Nilüfer hangi partide sorularının yanıtı net biçimde ortaya çıkıyor. Nilüfer Belediye Başkanlığı görevini Şadi Özdemir yürütüyor ve belediye yönetimi CHP’de bulunuyor. Seçim sonuçlarında yüzde 59,66 oy oranı ve 181.033 oyla ilk sırada yer alan Şadi Özdemir, hem mesleki geçmişi hem de siyasi tecrübesiyle dikkat çekiyor. Belediye meclisindeki dağılım da CHP’nin ilçedeki güçlü konumunu destekleyen bir tablo sunuyor.