Nilüfer Belediyesi'nde işten çıkarılan işçiler: “Başkanlar arasındaki gerilimde olan bize oldu”

2019’da olduğu gibi yine CHP’nin kazandığı Nilüfer Belediyesi’nde, eski ve yeni başkanlar arasındaki gerilim işçiye yansıdı. Belediye, yeni başkan Şadi Özdemir’in adaylığı açıklandıktan sonra önceki başkan Turgay Erdem yönetimince işe alınan 126 işçinin işine son verdi. İşçiler ise “Bize 51 kişinin daha işten çıkarılacağı söylendi. Sonuç olarak Şadi Özdemir ile Turgay Erdem arasındaki gerilimde olan yine işçiye oldu” dedi.

Yusuf İRİS

Bursa, Nilüfer Belediyesi’nde 126 işçi işten çıkarıldı. İşçiler çıkarıldıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen mesajla öğrendi. İşçilere gönderilen mesajda ‘deneme süresinin dolduğu’ ve bu nedenle sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Belediye’den çıkartılanlar için seslerini duyurmaya çalışan emekçiler BirGün’e konuştu. Emekçiler, işe alımların bazılarında usulsüzlük olsa da herkesin bu torbaya konmasına ve SGK’den gelen mesajla işlerine son verilmesine tepki gösterdi.

BirGün’e konuşan bir işçi, “Şadi Özdemir’in (yeni başkan) adaylığı açıklanmadan önce Turgay Erdem (eski başkan) yönetimdeyken yeni işe alımlar oldu. Örneğin benim çalıştığım yerde gerçekten bir kütüphanemiz açıldı ve çok uzun süredir faaliyet gösteriyor. Oraya insanlar alındı. Bizim hafta sonu nöbetlerimiz vardı onun için dışardan birilerine ihtiyaç duyuldu. İhtiyaca binaen 50-60 kişi işe alındı. Bunun yanında torpille girenler olduğunu da duyduk. Gerçekten torpilsiz ve hakkıyla gelen insanların hiçbir şekilde açıklama yapılmadan kapının önüne atılmasına karşıyız” dedi.

Deneme süresi kapsamında çıkarıldıkları için dava açma hakkı bulunmadıklarını belirten işçiler “Bize 51 kişinin daha işten çıkarılacağı söylendi. Sonuç olarak Şadi Özdemir ile Turgay Erdem arasındaki gerilimde olan yine işçiye oldu. Başkan bize şeffaf davransaydı bu kadar sıkıntı yaşanmayabilirdi” ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise çıkarılan işçilerin Şadi Özdemir’in adaylığı açıklandıktan sonra alındığı belirtildi. Açıklamada çıkarılan işçi sayısının ise 126 olduğu aktarıldı.