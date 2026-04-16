Nilüfer Belediyesi soruşturması: 3 kişi daha gözaltında!

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 35 kişi tutuklandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.