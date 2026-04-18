Nilüfer Belediyesi soruşturmasında 3 kişi daha tutuklandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklandığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi daha tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma' iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 35 kişi dah önce tutuklanmıştı.

BOZBEY TUTUKLANDI

Bozbey'in eşi, kızı ve kardeşi ile cezaevinde bulunan 1 tutuklunun da olduğu 24 kişi adli kontrolle serbest kalırken, 4'ü ise ev hapsine çarptırıldı.

Soruşturma kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Nisan'da N.R., S.Ç. ve İ.D. isimli kişiler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

3 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Dijital materyal incelemesi sonucu Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLU SAYISI 38 OLDU

Adliyeye sevk edilen N.R, S.Ç. ve İ.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 38 oldu.

Yurt dışında bulunan Ş.G. ile T.K'nin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.