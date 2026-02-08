Nilüfer Belediyespor Eker’den evinde net galibiyet

(BURSA) - Nilüfer Belediyespor Eker, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 20. haftasında konuk ettiği ligin güçlü ekiplerinden Galatasaray Daikin’i 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 20. haftasında sahasında Galatasaray Daikin ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleden Bursa temsilcisi 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Maça her iki takım da istekli ve yüksek tempoda başladı. Karşılıklı sayılarla büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti Nilüfer Belediyespor Eker, 28-26 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette oyun üstünlüğünü eline alan Bursa ekibi, bu seti 25-16 gibi farklı bir skorla tamamlayarak durumu 2-0’a getirdi.

Mücadelenin üçüncü ve son seti ise nefes kesti. Seyircisi önünde hata yapmayan Nilüfer’in sultanları, çekişmeli geçen bu seti de 27-25 kazanarak sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

Ligin güçlü rakiplerinden Galatasaray Daikin karşısında aldığı bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde eden Nilüfer Belediyespor Eker, puanını 32’ye çıkardı.

Bursa temsilcisi, ligin bir sonraki haftasında 10 Şubat Salı günü Aydın Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak.