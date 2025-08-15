Nilüfer Çayı’ndaki kirlilik gizleniyor

Haber Merkezi

CHP Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala’nın Nilüfer Çayı’ndaki kirlilikle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yönelttiği soruların yanıtsız kaldığı belirtildi. PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) ve PCB (Poliklorlu Bifenil) değerlerinin açıklanmadığı, Nilüfer Çayı için acil eylem planı hazırlanması gerektiği kaydedildi.

Pala ‘‘Marmara’yı kurtarmanın yolu Nilüfer Çayı’nı temizlemekten geçer’’ dedi. Pala, bir zamanlar canlı bir ekosistemken şimdilerde 4. sınıf su kalitesine sahip bir atık su kanalına dönüşen çay ile ilgili Şubat ayında soru önergesi vermişti.