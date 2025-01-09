Nilüfer Çayı’nın deşarjı halk sağlığına ihanettir

Haber Merkezi

Bursa Su Kolektifi, mühürlenmesine rağmen çalışmaya devam eden Orhaneli Termik Santralı, İnegöl Sülüklügöl Köyü'nde altın madeni arama çalışmaları ve müsilaj kirliliğine dikkat çekmek için Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı.

Açıklamada Kasım 2020'de Ergene nehrinin sanayi atık suyunun kapalı kanala alınıp Marmara Denizi'ne derin deşarj yapıldığını, bunun sonucunda da müsilajın önce deniz altında, ardından deniz yüzeyinde yayıldığı anımstıldı.

Açıklamada, özetle şöyle denildi: ''AKP yönetimi, göstermelik tedbirlerle sorunu halının altına süpürdü. Yetersiz nitelikte eylem planını uygulamaktan bile acizdiler. Müsilajı önleyecek en önemli uygulama olan arıtma tesislerinin ileri biyolojik düzeye çıkarılmasında yüzde 1 bile başarı sağlatamadılar. Son bir ayda Marmara denizinin altında hızla yayılıp Çanakkale Boğazı'ndan Ege Denizi'ne sıçradı. Nilüfer Çayı'nın Marmara'ya deşajı halk sağlığına ihanettir. Bursa'da derelerimiz, havamız kirletiliyor, topraklarımız düşman askerleri ile değil şirketler tarafından işgal edilip yağmalanıyor."