Nilüfer Çınarlı Mutlu: Adil kent için çalışıyoruz

Konak’ta ilk 100 günlük hizmet süresini dolduran Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim vaatlerini yerine getiriyor. Mutlu, “İlk 100 günde Konaklı komşularımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, ‘Adil Kent, Eşit Yurttaş’ diyerek hizmet ürettik” dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak’taki 100 günlük hizmet sürecini değerlendirdi. Seçim vaatlerinin peş peşe hayata geçtiği ilk yüz günde, “Adil Kent, Eşit Yurttaş” vurgusuyla yol alınırken, önemli kentsel sorunlardan temizlik, metruk bina, işgal, doğalgaz ve kentsel dönüşüme ağırlık verildi. Mutlu’nun seçim vaatleri arasında yer alan istihdama yönelik “İş’te Konak Personel İstihdam Ofisi”, emeklilerin yeni adresi “Mutluluk Kahvesi” ve Konaklıların asla yalnız olmadığını hissettiği “Psikososyal Destek Merkezi” art arda hizmete açıldı.

Mutlu, “Seçim döneminde Konak’ı karış karış, kapı kapı gezerek komşularımızı dinlemiştik. Her kelimelerini not ettik ve göreve başlar başlamaz, verdiğimiz sözleri yerine getirmek için bürokratlarımızla, tüm mesai arkadaşlarımızla ve meclis üyelerimizle birlikte canla başla çalıştık. İlk 100 günde Konaklı komşularımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda, ‘Adil Kent Eşit Yurttaş’ diyerek hizmet ürettik” dedi.

Mutlu, yıllardır çözülemeyen kaldırım işgali konusunu da masaya yatırdı. Amaçlarının gelir kaynağı yaratmak değil kent kültürü oluşturmak olduğunu vurgusuyla yapılan denetim çalışmalarında kamuya ait alanlardaki işgal, esnafla iş birliği halinde kaldırıldı. Öte yandan vatandaşın sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için yapılan denetimlerde 5 bine yakın işletme denetlendi. Gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak için yapılan denetimler ise hız kazandı.

KONAK YENİLENİYOR

Konaklıların özellikle Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde beklediği kentsel dönüşüm çalışmaları da parselasyon aşamasına geçti. Mutlu, kentsel dönüşüm çalışmalarına ek olarak seçim döneminde de en çok gelen taleplerden olan doğalgaz konusuna son noktayı koydu. Yapılan görüşmelerin ardından Konak Belediye Meclisi’nden de oybirliğiyle çıkan kararla birlikte vatandaşların doğalgaz taleplerinin karşılanmasına yönelik taahhüt verildi.

İlk 100 gününde çocukları da unutmayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, sokaklarda özgürce oyunlar oynayabilmelerine olanak tanıyan ve geleneksel sokak oyunlarını yeniden canlandıran ‘Mutlu Çocuklar Sokağı’nı hayata geçirdi. Yaz tatilinde her hafta sonu başka bir sokakta düzenlenen etkinliklerde çocuklarla bir araya gelen Mutlu, “Konak’ın bütün mahallelerinde sokakları, çocukların oyun alanına çevirmek üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

SOKAKTAKİ CAN DOSTLAR EMİN ELLERDE

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz 100 günde 2 bin 500’ü bulan kedi ve köpeğin aşı, tedavi ve ameliyatlarını gerçekleştirirken, 66 can dost da sahiplendirilerek mutlu yuvalarına kavuştu. Öte yandan Konak Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi’nde ilk kez kedilere diş operasyonu gerçekleştirildi.