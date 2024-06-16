Nilüfer Çınarlı Mutlu’dan kızı öldürülen babaya ziyaret

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2021 yılında maruz kaldığı erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı’nın babası Altan Kınacı’yı Babalar Günü’nde evinde ziyaret etti.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir’de 2021 yılında maruz kaldığı erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden Ayşe Nazlı Kınacı’nın Konak ilçesinde yaşayan babası Altan Kınacı’yı evinde ziyaret etti.

Ayşe Nazlı Kınacı’nın annesi Hanife Ateş’in de bulunduğu ziyarette Mutlu, acılı ailenin daima yanlarında olacaklarının sözünü verdi. Baba Kınacı ile sohbet eden ve kızı ile paylaştığı anıları dinleyen Mutlu, “Bugün acısına ortaklık ettiğimiz ailemizin, daima yanında olmak ve Ayşe Nazlı’nın anısını yaşatmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadınlar olarak kazanılmış haklarımız ve yaşamlarımız için hem sokaklarda hem de bulunduğumuz görevlerde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Hem bayram hem de Babalar Günü’nü buruk karşılayan babaya daima yanlarında olacaklarının sözünü veren Mutlu, “Ülkenin en büyük toplumsal sorunlarından biri olan kadın cinayetleri nedeniyle her gün canımız yanmaya devam ederken, Babalar Günü’nde üç yıl önce kaybettiğimiz Ayşe Nazlı Kınacı’nın kıymetli babasını ziyaret ederek yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Her yıl Babalar Günü’nün onun için ne kadar buruk geçtiğini, aradan geçen zamana rağmen yüreğinin hala nasıl yandığını tahmin etmek zor değil. Bugün acısına ortaklık ettiğimiz ailemizin, daima yanında olmak ve Ayşe Nazlı’nın anısını yaşatmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadınlar olarak kazanılmış haklarımız ve yaşamlarımız için hem sokaklarda hem de bulunduğumuz görevlerde mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ziyaretinden dolayı Mutlu’ya teşekkür eden baba Altan Kınacı ise, “Sizleri bugün yanımda gördüğüm için çok mutluyum. Ben Babalar Günü’nü kutlamıyorum kızımı kaybettiğimden beri, bizim için büyük bir acı. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Her kadın cinayeti haber gördüğümde aynı acıyı yeniden yaşıyorum. Yüreğimizin yanıp kavrulduğu böyle bir günde yanımızda durup acımıza ortak olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.