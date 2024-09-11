Nilüfer'den Reha Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şarkıcı Nilüfer Yumlu, geçen ay evinde geçirdiği kaza sonucu beyin kanaması geçiren ve entübe edilen gazeteci Reha Muhtar'u hastanede ziyaret etti.

Habertürk'ün haberine göre çıkışta Muhtar'ın sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Nilüfer "Durumu gayet iyi, daha iyi olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Oturuyordu. Biraz sohbet ettik. Ne zaman taburcu olacağı belli değil. O konuda henüz bir şey söylemiyorlar. Kendisini iyi gördüm, bu da beni rahatlattı. Onun için hastaneden rahat ayrılıyorum" açıklamasında bulundu.

Evinde düşüp yaralanan ve 20 Ağustos'ta kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Reha Muhat, iki kez entübe edilmişti.