Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi.
İstanbul'daki evinde dün yaşamını yitiren 103 yaşındaki Gürsoy için Meclis Şeref Kapısı önünde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Törene, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gürsoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.
Törende, Gürsoy'un özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Gürsoy'un naaşı daha sonra toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü.