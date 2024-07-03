Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Türkiye'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kızı ve eski milletvekili Nilüfer Gürsoy için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Güncel 03.07.2024 13:16 Giriş: 03.07.2024 13:16

Güncelleme: 03.07.2024 13:18 Kaynak: AA

A- A A+