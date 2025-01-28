Nilüfer Kent Tiyatrosu İstanbul turnesinde

Sercan SİNECAN

Nilüfer Kent Tiyatrosu, sezonun yeni oyunu ‘Şvayk’ ile İstanbul turnesine çıkıyor. Şvayk, 26 Şubat ile 4 Mart tarihleri arasında İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. İkinci Dünya Savaşı’nın tam ortasında kıvrak zekâsı ve kurnaz dil becerileri ile hayatta kalmayı başaran Jaroslav Hašek’in ölümsüz karakteri Şvayk, Bertolt Brecth’in kara mizahını izleyicilere sunuyor.

Yönetmenliğini Doğu Yaşar Akal’ın yaptığıoyunda Ayşe Elif Kesoğlu, Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi, Batuhan Pamukçu, Duygu Yakasız, Gökhan Kum, İbrahim Ersoylu, Mert Tiryaki, Mesut Özsoy, Peker Sabuncu, Pınar Hande Ağaoğlu ve Sultan Ahmet Çakır rol alıyor.

İki perdelik oyun, 26 Şubat-1 Mart arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde, 3 Mart - 4 Mart tarihlerinde de Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.