Nilüfer Kent Tiyatrosu yaz sezonuna başlıyor

Yunis ALAÇAM

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonu için kapılarını açıyor. Tiyatroseverler, Balat Atatürk Ormanı’ndaki 'Ormandaki Kulübe'de açık havada oyunları izleyebilecek. Yaz sezonunda, 5 farklı oyun 7 temsille seyirciyle buluşacak. Program 1 Ağustos'ta oyuncu Altan Gördüm ile müzisyen Haluk Çetin’in 'Tiyatrodan Şiir, Müzik, Öykü' dinletisiyle başlayacak.

Genç NKT’nin yorumuyla sahnelenen 'Sineklerin Tanrısı' 7 Ağustos’ta izleyicisiyle buluşacak. Batuhan Pamukçu’nun yönettiği oyun son kez seyirci karşısına çıkacak. Güray Dinçol’un yönettiği ve İbrahim Ersoylu’nun oynadığı 'Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu' ise 9 Ağustos’ta sahnelenecek. Sanatseverler, bu yıl prömiyeri yapılan 'İlk Bakışta Prima Facie' isimli oyunu 14-16 Ağustos tarihlerinde izleyebilecek.

Barış Ayas’ın yönettiği Rabia Zehra Şafak’ın oynadığı oyun, adalet sistemine ve kadının hukuk karşısındaki konumuna farklı bakış açısı sunuyor. 23 Ağustos’ta İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 'Tamamen Doluyuz' ve 29 Ağustos'ta Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 'Mağara Kadını' oyunları sahnelenecek.