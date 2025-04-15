Nilüfer Türk Halk Müziği Korosu’ndan türkü şöleni

Kültür Sanat Servisi

Bursa Nilüfer Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirdiği konserle sanatseverlere müzik dolu bir gece yaşattı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Koro, Şef Yaşar Kemal Alim yönetiminde Anadolu’nun dört bir yanından seçme türküleri seslendirdi. Konserde Erzincan yöresinden ‘Sevenlere Gönül Verdim’ türküsünden, Antalya yöresinden ‘Kalkan ile Kapı Taşın Arası’ türküsüne kadar geniş bir repertuar icra edildi. Sanatçılar, Anadolu’nun kültürel zenginliğini müzikseverlere türkülerle aktardı.



