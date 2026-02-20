Nilüfer’de 2026 yılının yazarı emeğin ve sokağın şairi Sennur Sezer

Nilüfer Belediyesi, 2013’ten bu yana sürdürdüğü “Yılın Yazarı” projesinin bu yılki ismini Koza Kütüphane’de düzenlenen basın toplantısı ile açıkladı. Sabahattin Ali ile başlayıp Rıfat Ilgaz ile devam eden edebiyat yolculuğunda, 2026 yılının yazarı, toplumcu gerçekçi şiirin önemli temsilcisi Sennur Sezer oldu.

Toplantıya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Sennur Sezer’in eşi ve yazar Adnan Özyalçıner, Yılın Yazarı Danışmanı ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nilay Özer ile Nilüfer Belediye Başkan Yarımcıları ve basın mensupları katıldı.

“EMEĞİN SESİNİ SENNUR SEZER’İN DİZELERİYLE SELAMLAYACAĞIZ”

Toplantının açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, edebiyatı kentin hafızası ve vicdanı olarak gördüklerini vurguladı. 12 yıldır süren bu projede seçilen her yazarın, yaşadığı döneme tanıklık ettiğine dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

“Bu yıl kalbimizi ve sokaklarımızı, edebiyatımızın o devrimci ve şefkatli sesine, Sennur Sezer’e açıyoruz. Sennur Sezer, şiiri yalnızca kendisi için yazmadı; onun dizeleri işçilerin, kadınların ve görünmeyenlerin sesi oldu. Kendi ifadesiyle, ‘Konuştum, susmak anamın diliydi’ diyerek susulan ne varsa onu konuşmaya, görünmeyen ne varsa onu şiirle görünür kılmaya çalıştı. Biz de 2026 yılında Nilüfer’in fabrikalarında, okullarında ve meydanlarında; kadınların sessiz direncini ve emeğin sesini Sennur Sezer’in dizeleriyle selamlayacağız.”

“YAŞADIĞI ÇAĞDAN SORUMLU BİR ŞAİR”

Projenin danışmanlığını üstlenen şair ve akademisyen Dr. Nilay Özer ise Sennur Sezer’in edebi kişiliği ve yıl boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sezer’in 16 yaşında Taşkızak Tersanesi’nde memur olarak başladığı iş hayatını, edebiyatla birleştirerek büyük bir külliyata dönüştürdüğünü belirten Özer, “Sennur Sezer, ‘İnsan yaşadığı çağdan sorumludur’ diyerek etik ve politik bir duruş sergilemiştir. İlk kitabı Gecekondu’dan son eserlerine kadar sınıfsal ve sosyolojik boyutları, özellikle de kadın ve emek olgusunu şiirine taşımıştır. Bu yıl yapacağımız etkinliklerde sadece onun şairliğini değil; gazeteciliğini, İstanbul araştırmalarını, çocuk edebiyatına katkılarını ve halk bilimiyle kurduğu ilişkiyi de inceleyeceğiz. Yıl sonunda düzenleyeceğimiz sempozyumla bu büyük mirası tüm boyutlarıyla ele alacağız” dedi.

“YAŞANANLARIN ŞİİRİNİ YAZDI"

Sennur Sezer’in hayat arkadaşı ve usta yazar Adnan Özyalçıner de eşinin, halkın ve sokağın sesi olduğunu belirterek, “Sennur, yaşananların tanığı olarak tarihe not düşmüştür. 1984 yılında sıkıyönetim savcısına verdiği ifadede, ‘Çocuklarımdır bütün çocukları dünyanın’ diyerek insan sevgisini ve korkuya karşı duruşunu özetlemiştir. Bugün de onun şiiri geçerliliğini koruyor” diye konuştu.

Basın toplantısında anlamlı bir sürpriz de yaşandı. 93’üncü yaşını kutlayan Türk edebiyatının çınarı Adnan Özyalçıner için doğum günü pastası kesildi. Özyalçıner, yeni yaşını “Halkımıza iyilikler, güzellikler ve aydınlık günler diliyorum” sözleriyle karşıladı.

Nilüfer Belediyesi, 2026 yılı boyunca Sennur Sezer’in eserlerini, yaşamını ve mücadelesini konu alan söyleşiler, atölyeler ve sergilerle edebiyatseverleri bir araya getirecek.