Nimet Özdemir kimdir? Nimet Özdemir hangi partiye geçti? Nimet Özdemir'in hayatı ve biyografisi

Nimet Özdemir neden Türkiye siyasetinde gündem oldu? Nimet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Nİmet Özdemir hangi partiden istifa etti ve hangi partiye katıldı. Nimet Özdemir'in kararının ardından TBMM'de sandalye dağılımı nasıl oldu? Nimet Özdemir ile ilgili detaylara bakalım:

NİMET ÖZDEMİR KİMDİR? NİMET ÖZDEMİR KAÇ YAŞINDA? NİMET ÖZDEMİR NERELİ?

1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde Doğan Nimet Özdemir, ilk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra lisans öğrenimini Conley Amerikan Üniversitesi Siyaset Bilimi'nde yaptı.

2008 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başladı.

2017 yılında İYİ Parti'nin kuruluş sürecine katıldı ve İYİ Parti Üyesi oldu.

İYİ Parti'de çeşitli kademelerde görev alan Nimet Özdemir, 2023 Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den 1. Sıra İstanbul Milletvekili seçildi.

NİMET ÖZDEMİR İYİ PARTİ'DEN NEDEN AYRILDI?

Nimet Özdemir, 24 Temmuz 2024 tarihinde İYİ Parti'den ayrıldı. Nimet Özdemir, İYİ Parti'den ayrılmasını "gönül bağım koptu" sözleriyle gerekçelendirdi ve bağımsız milletvekili oldu.

NİMET ÖZDEMİR HANGİ PARTİYE GEÇTİ?

Nİmet ÖZdemir, 8 Ekim 2024 gününde ise CHP'ye katıldı.

CHP'NİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Nimet Özdemir'in CHP'ye geçmesiyle birlikte CHP'nin Meclisteki sandalye sayısı 128'e yükseldi. İYİ Parti'nin sandalye sayısı ise 30'a düşmüş durumda.

TBMM'DEKİ HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Mecliste bulunan siyasi partilerin sayısı şöyle: