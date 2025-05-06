Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı | Nintendo Switch 2 ne zaman çıkıyor? Türkiye satış fiyatı kaç TL, ne kadar?

Nintendo’nun yeni nesil oyun konsolu Nintendo Switch 2 ile ilgili detaylar oyun dünyasında büyük heyecan yarattı. Switch serisinin devamı olan bu yeni modelin çıkış tarihi, özellikleri ve Türkiye fiyatı merakla bekleniyor. Peki, Nintendo Switch 2 ne zaman çıkıyor? Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Nintendo Switch 2'nin küresel çıkış tarihi 5 Haziran 2025 olarak belirlendi. Bu tarih, Nintendo'nun 2 Nisan 2025'te düzenlediği Nintendo Direct sunumunda duyuruldu. Konsol, hem standart versiyonuyla hem de Mario Kart World dijital kopyasıyla birlikte sunulan özel bir paketle satışa sunulacak.

SWİTCH 2'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Nintendo Switch 2, önceki modeline göre birçok yenilik ve geliştirme sunuyor:

Ekran: 7.9 inç 1080p çözünürlükte LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve HDR desteği ile daha canlı ve akıcı görüntüler sunuyor.

7.9 inç 1080p çözünürlükte LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve HDR desteği ile daha canlı ve akıcı görüntüler sunuyor. Depolama: 256GB dahili depolama alanı, microSD Express kart desteği ile genişletilebilir.

256GB dahili depolama alanı, microSD Express kart desteği ile genişletilebilir. Joy-Con 2: Manyetik bağlantı özelliği ve mouse benzeri kontrol imkanı sunan yeni Joy-Con 2 kontrolörleri.

Manyetik bağlantı özelliği ve mouse benzeri kontrol imkanı sunan yeni Joy-Con 2 kontrolörleri. Ses ve Mikrofon: Geliştirilmiş hoparlörler ve entegre mikrofon ile 3D ses deneyimi ve GameChat özelliği.

Geliştirilmiş hoparlörler ve entegre mikrofon ile 3D ses deneyimi ve GameChat özelliği. Bağlantı: Wi-Fi 6 desteği ve USB-C bağlantı noktaları ile daha hızlı ve stabil bağlantı.

Wi-Fi 6 desteği ve USB-C bağlantı noktaları ile daha hızlı ve stabil bağlantı. Dock: 4K çözünürlük desteği sunan yeni dock ünitesi ve entegre soğutma sistemi.

4K çözünürlük desteği sunan yeni dock ünitesi ve entegre soğutma sistemi. Geriye Dönük Uyumluluk: Önceki Nintendo Switch oyunları ve aksesuarları ile büyük ölçüde uyumlu.

NİNTENDO SWİTCH 2 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatı henüz resmi olarak açıklanmasa da firmanın Türkiye’deki resmi distribütörü konumunda olan CD Media Turkey Nintendo Switch 2’yi ülkemizde bulunan alışveriş sitelerine ekledi. Aynı zamanda Türkiye tedarikçileri arasında olan Gizala isimli firma da bugün Nintendo Switch 2’yi listesine ekledi. Buna göre Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olacak. Aynı zamanda Mario Kart World Bundle paketinin fiyatı ise 39.999 TL.

TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Gizala Nintendo Switch 2’nin Türkiye lansman tarihini 13 Haziran, ön sipariş ve kargo için ise 12 Haziran’ı işaret etti.