Nipah virüsü hakkında bilinenler: Belirtileri ne, Türkiye'de görüldü mü?

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ocak ayının ortasında Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi tedavi altına alındı.

Sağlık yetkilileri, söz konusu 2 kişinin, Barasat'ta aynı özel hastanede görev yapan 1'i erkek, diğeri kadın 2 hemşire olduklarını kaydetti. Bu kişilerle temaslı olanların da izlem altında oldukları kaydedildi.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşan ve ölüm oranı çok yüksek olan tehlikeli bir zoonotik enfeksiyon olarak biliniyor.

Özellikle Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen virüs, zaman zaman ölümcül salgınlara yol açmasıyla dikkati çekiyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, virüs hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Diktaş, Nipah virüsüne karşı spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığını ve hastalıkla mücadelede en etkili yöntemin korunma olduğunu belirtti.

BELİRTİLERİ NELER?

Hüsrev Diktaş, virüsün belirtilerini şöyle açıkladı:

"Ateş, kas ağrıları, ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle başlayan hastalık, bazı olgularda ağır solunum yetmezliğine ya da beyin enfeksiyonu olan ensefalite kadar ilerleyebilmektedir. Bu durum, hastalığın ölümcüllüğünü artıran en önemli faktörlerden biridir."

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Diktaş, Türkiye'nin Nipah virüsünün doğal olarak görüldüğü ülkeler arasında yer almadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemiz bu yarasaların doğal yaşam alanı içerisinde yer almamaktadır. Ancak Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerine seyahat eden vatandaşlarımızın dikkatli olması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelere seyahat eden kişilerin açıkta satılan yiyeceklerden, meyve sularından ve hijyeninden emin olunmayan gıdalardan kesinlikle kaçınması gerekir. Ayrıca meyve yarasalarının bulunduğu alanlarda temas riskine karşı son derece dikkatli olunmalıdır."

NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Nipah virüsünün kuluçka süresinin uzun olabildiğini, virüsle temas sonrası belirtilerin genellikle 4-14 gün içinde ortaya çıksa da bu sürenin 45 güne kadar uzayabildiğini anlatan Diktaş, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle riskli bölgelere seyahat eden kişiler, dönüş sonrası bu süre boyunca kendilerini yakından izlemelidir. Seyahat öyküsü olan kişilerde ateş, solunum sıkıntısı, bilinç değişikliği gibi belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve seyahat bilgisi sağlık çalışanlarıyla paylaşılmalıdır. Erken farkındalık hem bireysel hem de toplumsal korunma açısından kritik önemdedir."