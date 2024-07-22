Nipah virüsü: Hindistan'da bir çocuk hayatını kaybetti

Hindistan'da Nipah virüsü nedeniyle 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun temas ettiği 4 kişinin de virüs belirtileri gösterdiği ve bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, Nipah virüsü nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiği bildirildi.

Indian Express gazetesinin haberine göre, eyaletteki sağlık yetkilileri, 14 yaşındaki bir çocuğun 10 gün önce ateşinin çıktığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyalet Sağlık Bakanı Veena George, Nipah virüsü teşhisi konulan çocuğun müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çocuğun temas ettiği 4 kişinin virüs belirtileri gösterdiğini aktaran George, bu kişilerden birinin durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

BÖLGEDE KONTROL ODASI KURULDU

Ayrıca, eyalet sağlık birimi, virüs için uyarı verilen Malappuram bölgesinde "kontrol odası" kurdu.

Hayatını kaybeden çocuğun yakınlarına Nipah testi yaptırmaları çağrısı yapan yetkililer, çocukla temas etmiş olabilecek kişilerin tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan viral bir enfeksiyon olan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlamıştı.