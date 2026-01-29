Nipah virüsü vakaları: Asya ülkelerinde havalimanlarında tarama önlemleri artırıldı

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde 2 kişide Nipah virüsü tespit edilmesinin ardından, bazı Asya ülkeleri havalimanlarında tarama ve izleme önlemlerini artırdı.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Nipah virüsünde ölüm oranı yüzde 40 ile 75 arasında değişirken, Hindistan dışında şu ana kadar doğrulanmış bir vaka bildirilmedi. Ancak virüsün yayılma ihtimaline karşı Endonezya, Tayland, Myanmar, Çin ve Vietnam başta olmak üzere birçok ülkede sınır ve havalimanı önlemleri devreye alındı.

ENDONEZYA VE TAYLAND

Endonezya ve Tayland’da henüz vaka tespit edilmemesine rağmen, büyük havalimanlarında sağlık beyanları, sıcaklık ölçümleri ve görsel izleme uygulamaları artırıldı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda, Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinden gelen direkt uçuşların varış noktalarına termal tarayıcılar yerleştirildi.

MYANMAR

Myanmar Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Batı Bengal eyaletine zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması tavsiye edildi.

Açıklamada, seyahat sonrası 14 gün içinde belirtilerin ortaya çıkması halinde yolcuların derhal tıbbi yardım alması gerektiği vurgulanırken, Kovid-19 salgını döneminde uygulanan ateş gözetiminin Hindistan’dan gelen yolcular için yoğunlaştırıldığı bildirildi. Ayrıca tıbbi malzeme ve laboratuvar test kapasitelerinin artırıldığı ifade edildi.

VİETNAM

Vietnam basınında yer alan haberlere göre, ülkede Nipah virüsüne karşı tedbirler artırıldı. Yerel yetkililere sınır geçişleri, sağlık tesisleri ve toplu alanlarda izleme faaliyetlerinin sıkılaştırılması talimatı verildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı da gıda güvenliği uygulamalarının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ÇİN

Çin yerel basınına yansıyan haberlerde, Nipah virüsüne karşı sınır bölgelerinde hastalık önleme ve izleme faaliyetlerinin güçlendirildiği aktarıldı.

Ülkede sağlık personeline yönelik eğitimlerin artırıldığı, risk değerlendirme çalışmalarının başlatıldığı ve test kapasitelerinin genişletildiği bildirildi.

HİNDİSTAN’DAKİ VAKALAR

Hindistan’ın Barasat kentinde 13 Ocak’ta Nipah virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin virüsü taşıdığı Sağlık Bakanlığı tarafından doğrulandı. Yetkililer, hastaların durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüklerini açıkladı.

Doğrulanmış vakalarla bağlantılı 196 temaslının tespit edilerek izlemeye alındığı, bu kişilerin hiçbirinde şu ana kadar hastalık belirtisi görülmediği ve testlerin negatif çıktığı bildirildi. Yetkililer, yeni bir vakanın tespit edilmediğini açıkladı.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde ilk aşamada ateş, baş ağrısı, boğaz ve kas ağrıları gibi grip benzeri belirtiler görülebiliyor. Hastalığın ilerleyen evrelerinde ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri ortaya çıkabiliyor.

Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, ilk kez Malezya’daki Nipah bölgesinde tespit edildiği için bu adla anılıyor.