Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Niran Ünsal gözaltına alındı

'Uyuşturucu soruşturması' kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden şarkıcı Niran Ünsal bu sabah gözaltına alındı.

Güncel
  • 23.05.2026 10:54
  • Giriş: 23.05.2026 10:54
  • Güncelleme: 23.05.2026 11:00
Kaynak: Haber Merkezi
Niran Ünsal gözaltına alındı
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu soruşturması' kapsamında şarkıcı Niran Ünsal gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 21 Mayıs sabahı toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve 25 farklı adrese operasyon düzenlenmişti.

İlk gün 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararı verilen kişiler arasında yer alan şarkıcı Niran Ünsal da bu sabah gözaltına alındı.

BirGün'e Abone Ol