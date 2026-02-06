Nisa Bölükbaşı ABD'de uyuşturucu testi yaptırdı, sonucunu paylaştı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, ABD'de uyuşturucu testi yaptırdı.

Nisa Bölükbaşı'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur" denildi.

Açıklamada, "Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."