Nisan 2025'in zam şampiyonu uçak biletleri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Temel başlıklara göre aylık ve yıllık değişim oranları incelendiğinde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kalemleri arasında dikkat çeken yükselişler görüldü. Aylık bazda fiyatı en çok artan harcama grubu, açık ara farkla havayolu ile yolcu taşımacılığı oldu.

EN FAZLA ARTIŞ HAVAYOLU ULAŞIMINDA

Nisan ayında uçak bileti fiyatları bir önceki aya göre yüzde 42,10 artış göstererek zam şampiyonu oldu. İstanbul Silivri'de yaşanan 6.2'lik depremin ardından uçak biletlerine zam gelmiş ve bu durum kamuoyunda tepki çekmişti.

Nisan 2025’te bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan 10 ürün ve hizmet ise şöyle oldu:

Havayolu ile yolcu taşımacılığı – Yüzde 42,10

– Yüzde 42,10 Şans oyunları – Yüzde 22,82

– Yüzde 22,82 Elektrik – Yüzde 20,80

– Yüzde 20,80 Taze meyveler – Yüzde 19,84

– Yüzde 19,84 Patates – Yüzde 15,57

– Yüzde 15,57 Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı – Yüzde 13,22

– Yüzde 13,22 Taze balık – Yüzde 9,13

– Yüzde 9,13 Gazete ve dergiler – Yüzde 8,01

– Yüzde 8,01 Kadın giyim – Yüzde 7,96

– Yüzde 7,96 Erkek giyim – Yüzde 7,71

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTAN: ŞANS OYUNLARI

Aylık artışta lider havayolu taşımacılığı olurken, yıllık bazda en büyük fiyat artışı yüzde 130,16 ile şans oyunlarında görüldü.