Nisan 2025 kira artış oranı belli oldu! Nisanda kira zammı yüzde kaç oldu? Ev sahibi ve kiracı arasındaki kira ilişkisi nasıl olmalı?

Nisan ayına girilmesiyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibi “Nisan 2025 kira artış oranı ne kadar” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki Nisanda kira zammı yüzde kaç oldu? Ev sahipleri TÜFE'nin üzerinde bir zam talep edebilir mi? Nisan 2025 kira zammı hesaplama örneği ile, ev sahibi ile kiracı arasında merak edilen tüm sorulara ilişkin detaylar şöyle:

NİSAN 2025 KİRA ZAMMI ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart 2025 enflasyon verilerine göre, 12 aylık ortalama TÜFE yüzde 51,26 oldu. Böylece, Nisan ayında uygulanacak yasal kira zam oranı %51,26 olarak belirlendi.

Bu oran, hem konut hem de ticari kiralamalar için geçerli olup, kira sözleşmesinin yenilenme tarihinde uygulanabilir.

Bu oran, mevcut kira sözleşmeleri için yasal azami artış oranıdır. Sözleşmede daha düşük bir oran belirtilmişse, kiracı lehine o oran uygulanır.

EV SAHİBİ KİRACIYI HANGİ HALLERDE ÇIKARABİLİR?

Ev sahibi kiracıyı hangi hallerde çıkarabilir 2025” sorusunun yanıtı, Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu çerçevesinde belirlenmiştir. Aşağıdaki durumlarda ev sahibi kiracıyı tahliye edebilir:

1. KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ

Kiracı, kira bedelini zamanında ödemezse ve ev sahibi noter yoluyla ihtar çeker, kiracı iki haklı ihtara rağmen ödemezse tahliye davası açılabilir.

2. KONUT VEYA İŞYERİ İHTİYACI

Ev sahibi ya da birinci dereceden yakını (anne, baba, çocuk) taşınmazı kendisi kullanmak istiyorsa, kira süresi sonunda tahliye talep edebilir.

3. KİRALANANIN SATILMASI

Ev satılır ve yeni malik konutu kendisi kullanmak isterse, satın aldıktan 1 ay içinde ihtar çekerek, 6 ay sonra tahliye davası açabilir.

4. SÖZLEŞMEYE AYKIRI KULLANIM

Kiracı, taşınmazı amacı dışında (örneğin konutu işyeri gibi) kullanıyorsa veya komşulara rahatsızlık veriyorsa, bu durum tahliye nedeni sayılır.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı nasıl hesaplanır Nisan 2025 sorusu için örneklerle açıklama şöyle:

Eski kira: 10.000 TL

10.000 TL Artış oranı: %51,26

%51,26 Zam tutarı: 10.000 TL × 0,5126 = 5.126 TL

10.000 TL × 0,5126 = 5.126 TL Yeni kira: 15.126 TL

EV SAHİBİ KİRACIYI HANGİ HALLERDE ÇIKARAMAZ? KEYFİ NEDENLERLE TAHLİYE EDİLEMEZ

Ev sahibi, kira bedelini ödediği ve taşınmazı amacına uygun kullandığı sürece kiracıyı keyfi nedenlerle çıkaramaz.

KİRA SÜRESİ DOLMADAN TAHLİYE TALEP EDİLEMEZ

Kira sözleşmesi devam ettiği sürece, olağan dışı bir neden yoksa kiracı tahliye edilemez.

YENİ KİRA BELİRLEYİP TAHLİYE ZORLAMASI YAPILAMAZ

Ev sahibi, istediği yüksek kira teklif edilmediği için kiracıyı çıkaramaz. Kira artışı yasal sınırlar içinde yapılabilir.

5 YILIN SONUNDA RAYİÇ BEDEL ÜZERİNDEN KİRA ARTIŞI YAPILABİLİR Mİ?

Bu sorunun cevabı, özellikle “5 yılını dolduran kiracıya ne kadar zam yapılır 2025” ve “rayiç bedel üzerinden kira nasıl belirlenir?” sorusu oldukça popüler. 5 yılı dolduran kiracılar için ev sahibi, kira tespit davası açabilir.

Bu dava, bulunduğu çevredeki emsal kiralara göre yeni kira bedelinin belirlenmesini amaçlar. Rayiç bedel artışı tek taraflı zam yapma hakkı vermez.

Mutlaka mahkeme kararı gerekir. Ev sahibi dava açar, bilirkişi raporu ve emsal kiralar değerlendirilir, ardından hakim yeni kira bedelini belirler. 5 yıldan önce bu yol açılamaz.

Ancak taraflar karşılıklı olarak uzlaşırsa, yeni kira rayiç üzerinden belirlense bile sorun yaşanmaz.

EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARMAK İÇİN NE YAPMALI?

Geçerli bir neden (ihtiyaç, ödenmeyen kira, satış vb.) varsa, ihtar ve mahkeme yoluyla tahliye süreci başlatabilir.

KİRACI TAHLİYE EDİLMEK İSTEMİYORSA NE YAPABİLİR?

Sözleşmeye sadık kalmalı, kirasını zamanında ödemeli, gelen ihtarlara yazılı olarak yanıt vermelidir.

5 YIL SONRA KİRA ARTIŞI NASIL YAPILIR?

Ev sahibi mahkemeye başvurarak rayiç bedel üzerinden kira tespit davası açabilir.

KİRACI KİRA ZAMMINA İTİRAZ EDEBİLİR Mİ?

Evet. TÜFE oranının üzerinde zam yapılması durumunda, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak itiraz edebilir.

Nisan 2025 kira artış oranı %51.26 olarak açıklanırken, hem ev sahipleri hem de kiracılar için süreç yalnızca artışla sınırlı değil. Kiracı tahliyesi, rayiç bedel talepleri ve hukuki sınırlar, konut kiralamalarında dikkatle izlenmesi gereken başlıklar. Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda çıkarabilir? ya da rayiç zam nasıl uygulanır? gibi konularda doğru bilgi, taraflar arasında güvenli ve sürdürülebilir kira ilişkisini destekler.