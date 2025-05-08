Nisan 2025’te en çok külçe altın kazandırdı, borsada yüzler gülmedi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verilerine göre, Nisan 2025’te yatırımcısına en yüksek kazancı külçe altın sağladı. Aylık bazda bakıldığında, külçe altın getirisi, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile hesaplandığında yüzde 8,80’e, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,54’e ulaştı.

EURO KAZANDIRDI, BORSA VE DİBS YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Aynı dönemde Euro, yatırımcısına Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 4,07, TÜFE’ye göre ise yüzde 3,83 oranında reel getiri sağladı. Mevduat faizi (brüt) de pozitif reel getiri sunan bir diğer yatırım aracı oldu.

Buna karşılık, Amerikan doları, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve BIST 100 endeksi, her iki endekse göre de yatırımcısına kaybettirdi. Özellikle BIST 100, Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 9,93, TÜFE’ye göre yüzde 10,14 oranlarında zarar ettirdi. BIST 100 endeksi neden düşüyor? sorusu ise bu verilerle birlikte yatırımcılar arasında sıkça konuşulmaya başlandı. 19 Mart yargı operasyonu bu konuda belirleyici oldu.

ÜÇ AYLIK KAZANÇTA YİNE ALTIN ZİRVEDE

Ocak-Nisan 2025 dönemine ait üç aylık verilerde de külçe altın en çok kazandıran yatırım aracı olarak öne çıktı. Yİ-ÜFE ile yüzde 20,83, TÜFE ile ise yüzde 19,69 oranlarında reel getiri sağlayan altın, diğer yatırım araçlarını açık ara geride bıraktı.

Bu dönemde borsa yatırımcısı ise en büyük zararı yaşadı. BIST 100 endeksi, üç ayda Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 12,26, TÜFE’ye göre yüzde 13,09 değer kaybetti.

ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMEDE TABLO DEĞİŞMEDİ

Altı aylık analiz de yatırımcı için benzer bir tablo ortaya koydu. Altına yatırım yapmak kârlı mı sorusunun cevabı yine “evet” oldu. Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 18,15, TÜFE’ye göre ise yüzde 12,36 reel getiri sağlayan altın, istikrarlı yükselişini sürdürdü.

Aynı süreçte borsa yatırımı, hem Yİ-ÜFE hem de TÜFE’ye göre yatırımcısını ciddi anlamda zarara uğrattı. BIST 100’ün altı aylık kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 5,90, TÜFE bazında ise yüzde 10,51 olarak gerçekleşti.

YILLIK BAZDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Yıllık reel getiri oranları dikkate alındığında, yine külçe altın öne çıktı. Yİ-ÜFE ile yüzde 31,17, TÜFE ile yüzde 16,55 oranlarında getiri sağlayan altın, uzun vadede en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Yıllık bazda mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE’ye göre yüzde 16,26 oranında pozitif getiri sunarken, TÜFE bazında bu oran yüzde 3,31'e düştü. Diğer yandan DİBS, Amerikan Doları, Euro ve BIST 100 yatırımcısına zarar yazdı. Özellikle BIST 100, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,17 kayıpla yılın en kötü performansını sergiledi.

ALTIN YATIRIMCISINI GÜLDÜRDÜ, BORSA YÜZLERİ ASTI

Nisan 2025 itibarıyla açıklanan tüm veriler, kısa ve uzun vadede altına yatırım yapanların avantajlı çıktığını, borsa yatırımcılarının ise kayıpla karşılaştığını gösterdi. Finansal yatırım araçları arasında hangisi daha güvenli sorusunun yanıtı, bu dönemde “külçe altın” oldu.