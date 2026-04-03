NİSAN 2026 KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU! Kiralar yüzde kaç artacak? (GÜNCEL)

Nisan ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü yeniden kira artış oranı verilerine çevrildi. Konut ve iş yeri kiralarında uygulanacak yeni zam oranını öğrenmek isteyen vatandaşlar, “Nisan 2026 kira artış oranı belli oldu mu”, “kiralar yüzde kaç artacak”, “ev sahibi ne kadar zam yapabilir” ve “kiracı ne kadar kira artışı öder” sorularına yanıt arıyor. Mart 2026 enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,82 oldu. Buna göre Nisan 2026 kira artış oranı da netleşti.

Kira sözleşmesini bu ay yenileyecek olanlar için en kritik başlık, yeni dönemde uygulanabilecek zam üst sınırı oldu. Özellikle mevcut kira bedeli 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin ve 100 bin lira olan kiracılar, yeni zamla birlikte ödeyecekleri tutarı merak ediyor. Bu nedenle hem kira artış oranının nasıl hesaplandığı hem de kiracı ile ev sahibinin haklarının ne olduğu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

NİSAN 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Nisan 2026 kira artış oranı, TÜFE 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor. Mart 2026 enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 32,82 olarak gerçekleşti. Buna göre bu ay sözleşme yenileyecek kiracılar için uygulanacak artış oranı da yüzde 32,82 oldu.

Başka bir ifadeyle, kira artış hesabı yapılırken mevcut kira bedeline yüzde 32,82 oranında zam uygulanıyor. Böylece yeni kira tutarı ortaya çıkıyor. Bu oran, hem “kiralar yüzde kaç artacak” sorusunun yanıtını veriyor hem de zamlı kira hesaplamasında temel ölçüt olarak öne çıkıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı hesaplama işlemi, mevcut kira bedeline TÜFE 12 aylık ortalama oranının eklenmesiyle yapılıyor. Nisan 2026 için bu oran yüzde 32,82 olduğu için mevcut kira bedeli önce artış oranı kadar yükseltiliyor, ardından yeni kira tutarı bulunuyor.

Örnek kira artış hesabı

Örneğin 10.000 TL olan bir kira bedelinde yüzde 32,82 oranında artış yapıldığında zam tutarı 3.282 TL oluyor. Böylece yeni kira 13.282 TL’ye yükseliyor. Aynı yöntem tüm diğer kira tutarlarına da uygulanıyor.

En çok araştırılan başlıklardan biri de “5 bin lira kira ne kadar oldu”, “10 bin lira kira zamlı ne kadar” ve “20 bin TL kira artışı ne kadar” soruları oluyor. Aşağıdaki tabloda yüzde 32,82’lik Nisan 2026 kira artış oranına göre örnek hesaplama yer alıyor.

Eski Kira Tutarı Artış Oranı Zam Tutarı Yeni Kira Tutarı 5.000 TL %32,82 1.641 TL 6.641 TL 10.000 TL %32,82 3.282 TL 13.282 TL 15.000 TL %32,82 4.923 TL 19.923 TL 20.000 TL %32,82 6.564 TL 26.564 TL 30.000 TL %32,82 9.846 TL 39.846 TL 50.000 TL %32,82 16.410 TL 66.410 TL 100.000 TL %32,82 32.820 TL 132.820 TL

EV SAHİBİ NE KADAR KİRA ZAMMI YAPABİLİR?

Ev sahibi ne kadar kira yapabilir sorusu, kira artış dönemlerinde en çok sorulan başlıkların başında geliyor. Verilen bilgiye göre kira artış oranı TÜFE 12 aylık ortalamalara göre hesaplanıyor ve Mart 2026 verileriyle bu oran yüzde 32,82 oldu. Buna göre ev sahibinin kira artışında esas alınan oran da yüzde 32,82 olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle sözleşme yenileme döneminde mevcut kira tutarı üzerine yüzde 32,82 oranında artış uygulanması temel hesaplama yöntemi olarak kullanılıyor. Özellikle “ev sahibi yüzde kaç zam yapabilir” ve “kira artış sınırı ne kadar oldu” sorularının yanıtı bu oranda toplanıyor.

Ev sahibi açısından öne çıkan noktalar

Ev sahipleri için en önemli konu, kira artışının güncel TÜFE 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmasıdır. Nisan 2026 döneminde bu oran yüzde 32,82 olduğu için yeni kira hesabı bu veriye göre yapılır. Bu nedenle kira zam oranı belirlenirken güncel oran üzerinden hesaplama yapılması kritik önem taşır.

KİRACI NE KADAR KİRA ARTIŞI ÖDER?

Kiracı ne kadar kira artışı öder sorusunun yanıtı da yine mevcut kira bedeline göre değişiyor. Çünkü yüzde 32,82 oranı sabit olsa da her kiracının ödediği mevcut kira farklı olduğu için zam tutarı da değişiyor. Örneğin 5.000 TL kira ödeyen bir kiracı 1.641 TL zamla karşılaşırken, 20.000 TL kira ödeyen bir kiracı için artış tutarı 6.564 TL oluyor.

Bu nedenle kiracılar açısından en önemli nokta, mevcut kira tutarını baz alarak yeni kira bedelini doğru hesaplamak oluyor. Özellikle “kiracı yeni kira ne kadar ödeyecek” ve “kira zammı nasıl hesaplanır” konuları bu dönemde yoğunlaşıyor.

Kiracı açısından öne çıkan noktalar

Kiracıların dikkat etmesi gereken temel unsur, zam hesabının mevcut kira bedeli üzerinden yapılmasıdır. Yüzde 32,82 oranı tüm örneklerde aynı olsa da, ödenecek zam miktarı mevcut kira bedeline göre değişir. Bu yüzden kira yenileme döneminde artış oranı kadar yeni kira bedelinin de net şekilde hesaplanması önemlidir.

KİRA ARTIŞ ORANI İLE İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR

Nisan ayında kira sözleşmesi yenileyecek vatandaşların gündeminde birkaç temel soru öne çıkıyor. Bunların başında Nisan 2026 kira artış oranı, kira zam hesaplama, ev sahibi ne kadar zam yapabilir, kiracı yeni kirada ne kadar öder ve TÜFE 12 aylık ortalama kira artışı başlıkları geliyor.

Özellikle son dönemde kira artışlarının hangi veriye göre yapıldığı, zam oranının nasıl hesaplandığı ve farklı kira tutarlarında yeni kira bedelinin ne kadar olduğu sıkça araştırılıyor. Bu nedenle tabloyla örnek hesaplama yapmak, hem kiracı hem de ev sahibi açısından daha anlaşılır bir çerçeve sunuyor.

