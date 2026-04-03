Nisan ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, martta aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 30,87 oldu.

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ekim ayında kiralara yapılacak zam oranları da belli oldu.

Kira zam oranları TÜİK'in açıkladığı 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor.

Buna göre nisanda 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 32,82 olarak gerçekleşti.

Böylece nisan ayı kira artış oranı yüzde 32,82 oldu.