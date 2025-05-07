Nisan ayında 29 kadın katledildi, 14 kadının ölümü şüpheli!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2025 Nisan Raporu’nu açıkladı. Nisan ayında 29 kadın cinayeti işlendi, 14 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.

Rapora göre, 29 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik bahanelerle, 1’i polise gözdağı verme bahanesiyle öldürüldü. 20’sinin ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLAR KİMLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ?

Rapora göre, 29 kadının 17’si evli olduğu erkek, 2’si birlikte olduğu erkek, 1’iı babası, 2’si tanıdığı biri, 2’si oğlu, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i kızının eskiden birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü. Bu ay kadınların %59’u evli olduğu erkek tarafından katledildi.

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE KATLEDİLDİ!

Kadınların 15’i evinde, 8’i sokakta, 1’i su ve kenarinda, 1’i isyerinde, 1’i issiz yerde, 1’i arabada öldürüldü. 2 kadının öldürüldüğü yer tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların %52’si evlerinde öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAH İLE ÖLDÜRÜLDÜ

Bu ay öldürülen kadınların 14’ü ateşli silahlarla, 10’u kesici aletle, 3’ü boğularak, 1’i darp edilerek, 1’i yakılarak öldürüldü. Bir kadının öldürüldüğü silah tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların %48’sı ateşli silah ile katledildi.