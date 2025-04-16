Nisan ayında Nemrut’ta turistlere kar sürprizi

Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı’nı ziyarete gelen turistler, Nisan ayının ortalarında kar sürprizi ile karşılaştı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası olan 2 bin 100 yıllık Kommagene Uygarlığı’nın efsanevi kralı Antiochos Teos’un Nemrut Dağı zirvesinde inşa ettiği anıtsal alanı ziyarete gelen turistler, Nisan ayının ortalarında kar sürprizi ile karşılaştı. Uzun süredir havaların sıcak geçmesi ve bayramın 9 güne çıkması ile yoğun bir turist akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda Nisan ayının ortalarında yağan kar, ziyarete gelen turistlere sürpriz yaptı.

Daha evvelden programlarını yapmış, otellerde yerlerini ayırmış olan yerli ve yabancı turistler, havanın soğuk olması ve kar yağışına rağmen turlarına devam etti. Nisan ortası olmasına rağmen karda Nemrut’tu gezen ziyaretçiler, memnuniyetlerini kartpostallık fotoğraflar çekerek dile getirdi.