Nisan ayında yağan kar Türkiye’nin ilk milli parkını beyaza bürüdü

Türkiye’nin ilk milli parkı olan Yozgat Çamlığı, nisan ayında yağan karla birlikte adeta beyaz bir örtüye büründü. Bahar aylarında beklenmeyen kar yağışı, Çamlık’ta kartpostallık görüntüler oluştururken bu anlar dron kamerasıyla kaydedildi.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte Yozgat Çamlığı’nda eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Dron kamerası ile görüntülenen Çamlık, beyazlar içindeki görünümüyle görsel bir şölen oluşturdu. Vatandaşlar bu kartpostallık görüntüleri kaydetmek için çamlığa gelerek cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekti.

Düzenli olarak Çamlık Parkı’na geldiğini söyleyen Yusuf Şen, kar altında piknik yaparak bu nadir anın tadını çıkardığını belirterek şunları söyledi:

Yaklaşık 12-13 senedir sabahları çamlığa gelirim. Kahvaltımı, sporumu yaparım, Her zaman söylediğim gibi Çamlık kışın daha güzel. Nisan ayında kar yağması daha da güzel oldu. Gölümüzün suyunun çoğalması, manzaranın güzelleşmesi. Çamlığımızı seviyorum."

Yetkililer nisan ayında nadir görülen yoğun kar yağışı ve soğuk havanın hafta başına kadar devam edeceğini bildirdi.