Nisan dolunayı geliyor: “Pembe dolunay” 1 Nisan’da gökyüzünde olacak

Nisan ayının ilk dolunayı olarak bilinen ve “pembe dolunay” adıyla anılan gökyüzü olayı, 1 Nisan gecesi izlenebilecek. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, bu dolunayın farklı bir renkte görüneceği yönünde beklenti yaratsa da bilimsel kaynaklar bu algının gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Uluslararası astronomi siteleri ve bilim yayınlarına göre, “pembe dolunay” aslında her yıl gerçekleşen bir doğa olayı. Ancak hem mevsimsel anlamı hem de sosyal medyada yarattığı etki nedeniyle bu yıl yeniden gündemin merkezine yerleşmiş durumda.

“PEMBE DOLUNAY” NEDEN BU KADAR KONUŞULUYOR?

Son günlerde özellikle sosyal medyada yayılan içeriklerde, 1 Nisan’da gökyüzünde pembe renkte bir Ay görüleceği iddia ediliyor. Bu paylaşımlar milyonlarca kişiye ulaşırken, gökyüzü meraklıları arasında da büyük bir beklenti oluştu.

Ancak LiveScience ve AccuWeather gibi uluslararası kaynaklar, bu ilginin büyük ölçüde yanlış bir yorumdan kaynaklandığını vurguluyor.

GERÇEKTEN PEMBE Mİ GÖRÜNECEK?

Uzmanlara göre bu sorunun yanıtı net: Hayır.

“Pembe dolunay” ifadesi, Ay’ın renginden değil, Kuzey Amerika’da ilkbaharın erken döneminde açan pembe phlox çiçeklerinden geliyor. Bu nedenle isim, gökyüzündeki görünümden çok doğadaki mevsimsel değişimi temsil ediyor.

Space.com’un aktardığına göre dolunay, her zamanki gibi beyaz, sarı ya da ufka yakın konumdayken turuncu tonlarında görülebilir. Ancak pembe bir renk değişimi beklenmiyor.

BU DOLUNAY NEDEN ÖNEMLİ?

“Pembe dolunay”, yalnızca astronomik bir olay değil; aynı zamanda kültürel bir anlam da taşıyor.

BBC’nin aktardığına göre Nisan dolunayı, özellikle Hristiyan dünyasında Paskalya tarihinin belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu yönüyle dolunay, farklı kültürlerde baharın başlangıcını simgeleyen bir referans noktası olarak kabul ediliyor.

NE ZAMAN VE NASIL İZLENECEK?

Bilimsel kaynaklara göre dolunay, 1 Nisan gecesi en parlak haline ulaşacak. Ancak 31 Mart ve 2 Nisan gecelerinde de neredeyse dolunay görünümünde izlenebilecek.

Uzmanlar, daha net bir gözlem için şehir ışıklarından uzak ve açık bir gökyüzünün tercih edilmesini öneriyor.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

“Pembe dolunay”, Türkiye’nin tamamından çıplak gözle izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olması durumunda, 1 Nisan gecesi Ay’ın doğuşundan itibaren gökyüzünde parlak şekilde gözlemlenebilecek.

Uzmanlara göre dolunay, özellikle ufka yakın olduğu saatlerde daha büyük ve turuncu tonlarında görünebilir. Şehir ışıklarından uzak ve açık bir gökyüzü, daha net bir izleme deneyimi sunacaktır.