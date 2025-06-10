Nişan töreninde uçurumdan yuvarlanan şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da nişan töreni sırasından uçurumdan yuvarlanan bir kişi ağır yaralı olarak kurtarıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde kırsal mahalle Elmaçukur’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 çocuk babası Murat Sağlam (35) bir yakınının nişan törenine gitti. Törenin yapıldığı alanın yanında dengesini kaybederek 12 metrelik uçurumdan düşen Murat Sağlam ağır yaralandı. Olay yerinden ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sağlam, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Sağlam’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.