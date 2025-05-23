Nisanda kapanan şirket sayısı yüzde 14 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından hazırlanan '2025 Nisan ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistikleri' verilerine göre, 2025’in ilk 4 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 14,4 arttı.

TOBB raporunda dikkat çeken diğer başlıklar ise şöyle oldu:

2025’in ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17 oranında artarken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,8 azaldı.

2025’ün ilk 4 ayında, 2024’ün ilk 4 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 0,8 oranında artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,6 azalış yaşandı.

Nisan 2025’te, Nisan 2024’e göre kurulan şirket sayısı yüzde 18,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 58,5 oranında arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,7 oranında azaldı.



KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA 2024 NİSAN'A GÖRE BÜYÜK YÜKSELİŞ

Nisan 2025’te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 39,5 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 6,2 oranında arttı, kapanan kooperatif sayısı aynı kaldı.

Nisan 2025’te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 9,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 9,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,1 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı %33,5 oranında olurken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,3 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14,5 oranında azaldı.



