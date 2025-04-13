Nisanda lapa lapa kar yağışı

Bitlis’te nisan ayına rağmen etkili olan lapa lapa kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve çevresindeki köy yollarında aksamalar meydana geldi. Vatandaşlar, nisan ortasında gelen kar sürprizi karşısında hayretler içerisinde kalırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulduğu belirtildi.

Yetkililer, kar yağışının gün boyunca etkili olacağını ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Dün yağan kar nedeniyle il genelinde kapanan 60 köy yolu gün içerisinde il özel idaresi ekipleri tarafından tekrardan ulaşıma açılmıştı.

İl merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri ana ve ara yollarda karla mücadelelerine devam ediyor.